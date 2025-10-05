الحزب يعلن موقفه من رد قبول حماس بخطة ترامب...

أصدر حزب الله بيانًا حول ردّ حركة المقاومة الإسلامية حماس على خطة ترامب لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويُعرب حزب الله عن دعمه وتأييده للموقف الذي اتخذته حركة المقاومة الإسلامية حماس بالتشاور والتنسيق مع بقية فصائل المقاومة الفلسطينية، فيما يخص خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكد البيان أنّ هذا الموقف "ينطلق من الحرص الشديد على وقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على أهلنا في قطاع غزة"، كما يؤكد في الوقت ذاته التمسّك بثوابت القضية الفلسطينية وعدم التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار حزب الله إلى أنّ موقف حماس "يعبر عن تمسّك فصائل المقاومة بوحدة الشعب الفلسطيني، وعلى اعتبار التوافق الوطني الفلسطيني المستند إلى الحقوق الوطنية المشروعة هو الإطار الذي ينبغي أن تستند إليه المفاوضات، والتي يجب أن تؤدي إلى انسحاب العدو من كامل قطاع غزة ومنع تهجير سكانه، وتمكين أبناء الشعب الفلسطيني من إدارة شؤونهم السياسية والأمنية والمعيشية بأنفسهم وبقواهم الذاتية، ورفض أي وصاية خارجية أياً كان شكلها ومرجعياتها".

ودعا حزب الله في ختام بيانه جميع الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف خلف الشعب الفلسطيني وموقف حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية كافة، ودعمها على جميع الصعد لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، ومنع تهجير السكان، وإعادة إعمار القطاع، واستعادة جميع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.