الديار: تحذير حزب الله... إن شاء الله ما يغلطوا وياخدو قرار بسحب الترخيص

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

عشية الجلسة انتقد النائب حسن فضل الله بشدة هذه الخطوة (حل جمعية رسالات)، موجها كلامه للرئيس نواف سلام دون ان يسميه.

وقال «انشالله ما يغلطوا وياخدو قرار بسحب الترخيص. انا اقول لك كلما كان لدي كلام في مجلس النواب ساقول انا امثل جمعية رسالات. وقرارك بلّو واشرب ميتو».

ودعا النائب علي المقداد امس الى سحب البند المتعلق بطلب سحب ترخيص الجمعية المذكورة، وقال «اذا تجرأت هذه الحكومة على ان تأخذ قرارا باقفال او سحب ترخيص الجمعية، فسيكون لنا كلام آخر في السياسة، نحن لا نهدد بل نمارس العمل السياسي».

مصدر لـ«الديار»: مخاوف من تداعيات سياسية

وقال مصدر مطلع لـ «الديار»: «ان وجه القرار الذي يمكن ان يتخذ في مجلس الوزراء هو قرار اداري، لكن هناك مخاوف جدية من ان سيكون له مفاعيل سياسية. صحيح ان مجلس الوزراء يستطيع الغاء ترخيص الجمعية لكنه لا يستطيع تفادي والغاء مفاعيل ردود الفعل السياسية عليه، خصوصا ان الجمعية المذكورة مدعومة بحالة شعبية كبيرة ممثلة بحزب الله».



