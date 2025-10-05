الديار: سلام اصر على ادراج حل جمعية رسالات اول الجدول

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

تتجه الانظار غدا الى بعبدا وجلسة مجلس الوزراء الملغمة بالبندين الاولين المدرجين على جدول اعمالها المتعلقين بتداعيات قضية اضاءة صخرة الروشة، لا سيما طلب وزارة الداخلية حل الجمعية اللبنانية للفنون - رسالات وسحب العلم والخبر منها.



سلام اصر على ادراج حل جمعية رسالات اول الجدول

وعشية الجلسة علمت «الديار» من مصادر مطلعة ان الجلسة كانت ستعقد في اواخر الاسبوع المقبل، لكن رئيس الحكومة نواف سلام اصر على عقدها غدا في 6 الشهر الجاري بعد شهر بالتمام والكمال من قرار مجلس الوزراء في جلسة 5 ايلول الماضي حول خطة الجيش في شأن حصر السلاح بيد الدولة للاطلاع على التقرير الشهري الاول لقيادة الجيش في هذا الخصوص.

كما حرص على وضع البندين المتعلقين بموضوع صخرة الروشة على رأس وأول جدول اعمال الجلسة وقبل تقرير الجيش حول حصر السلاح.