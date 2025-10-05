living cost indicators
الأنباء الكويتية: استمرار الاحتلال سيعوق حركة الجيش في تنفيذ خطته... التفاصيل

الأنباء الكويتية: ستبحث طاولة مجلس الوزراء غدا الاثنين، التداعيات السياسية إن لجهة «حادثة» إضاءة صخرة الروشة، أو لجهة حصرية السلاح من خلال التقرير الأول للجيش اللبناني حول مسار تنفيذ خطته لسحب السلاح في مرحلتها الأولى في جنوب الليطاني.

 

وهي، وفقا للمصادر الرسمية، تسير وفق المعطيات الميدانية على الأرض كما هو مخطط لها دون أي عقبات تذكر، مع الخشية من ان تواجه بعض العقبات لاحقا اذا لم يحصل أي تطور على صعيد الانسحاب الإسرائيلي من المواقع الحدودية المحتلة.

 

ورأت ان استمرار هذا الاحتلال سيعوق حركة الجيش في تنفيذ خطته ليس في الوصول إلى الحدود الدولية فحسب، بل أيضا في الإجراءات الميدانية على الأرض، وهذا ما أكدت عليه قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) التي تتعاون بشكل كبير مع الجيش في الجنوب.

 

وللغاية، جال قائد الجيش العماد رودولف هيكل في الجنوب في المناطق المحاذية للأراضي اللبنانية المحتلة من قبل الجيش الإسرائيلي، علما انه سبق له تفقد هذه البقعة الجغرافية غير مرة، وهو يواظب على الاطلاع ميدانيا على الوضع على الأرض في تلك المنطقة الحساسة، والملقاة فيها على الجيش مسؤولية الانتشار وجعلها منطقة خالية من السلاح غير الشرعي.

 

وهذا الأمر تحقق في شكل واضح للعيان، من خلال منع الظهور المسلح، والانتشار المكثف للجيش. وما يحول دون إعلان المنطقة خالية من السلاح، هو الاحتلال الإسرائيلي، ومنع الجيش الإسرائيلي الاهالي من تفقد أرزاقهم وممتلكاتهم، علما ان بعضها يحتاج إلى خريطة مساحة من الدوائر العقارية، جراء التدمير الشامل من قبل الجيش الإسرائيلي.

 

كذلك ستحضر تداعيات إضاءة صخرة الروشة في الجلسة، في ضوء إدراج بند بناء لطلب وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار بسحب العلم والخبر من جمعية «رسالات» التابعة لـ «حزب الله» والتي حصلت على موافقة لتنظيم فعاليات عند صخرة الروشة، وقد أعلن عدد من نواب «الحزب» رفضهم الأمر «من بوابة التحدي»، كما قال النائب حسن فضل الله.

