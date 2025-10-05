النهار: هذا التطور بيدفع للتفاؤل بانعكاسات إيجابية على المنطقة ولبنان... التفاصيل

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت النهار:

بدا واضحا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ان ثمة عامل ترقب جديد دخل على اجندة اللبنانيين وتمثل في ترقب ورصد ما ستؤول اليه حرب غزة وما إذا كانت فعلا دخلت مرحلة نهايتها بعد موافقة حركة حماس على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والانعكاسات المحتملة لهذا التطور على لبنان.

ويبدو من معالم الترقب الأولي ان واقعا إيجابيا يلوح في افق هذا التطور بما يدفع للتفاؤل بانعكاسات إيجابية على المنطقة ولبنان.

وتتخذ حالة الترقب هذه دلالات مهمة لكونها تتزامن مع عودة أولوية تنفيذ خطة الجيش اللبناني لتنفيذ قرار حصرية السلاح والتي ستقدم قيادة الجيش تقريرها الشهري الأول في شأنها إلى مجلس الوزراء عصر الاثنين المقبل وهو تقرير سيكون بمثابة الخط البياني الذي يظهر ما انجز وما الذي لا يزال امام الجيش لانجازه في جنوب الليطاني ومن بعده المناطق الأخرى .

ويعول لبنان الرسمي على هذا التقرير لإظهار صدقية مجلس الوزراء في التزام تنفيذ قرار حصرية السلاح امام المجتمع الدولي كما لإظهار الجدية التي تحكم تنفيذ خطة الجيش .



