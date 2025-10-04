باسيل في جولة في قضاء عاليه: إلغاء الطائفية السياسية من دون إلغاء الطائفية ككل لا يحفظ العيش الواحد ونريد لبنان ل١٠٤٥٢ كلم مربع

A + A -

اشار رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في لقاء عقد مع فعاليات واهالي عين دارة في مبنى البلدية الى ان "هذه البلدة عزيزة علينا وهي جغرافيا تربط بين المتن والشوف وعاليه. وقال: "موقعها مهم وتحتضن المسيحيين والدروز الذين يتعايشون مع بعضهم البعض وهذا من صلب سياسة التيار وهو العيش الواحد ".

وأكد انه اذا الغينا الطائفية السياسية من دون إلغاء الطائفية ككل لا نكون بذلك نحافظ العيش المشترك، مشيرا الى أنه في لبنان ميزتنا بالتنوع والتعدد".

وشدد باسيل على ان عاليه ككل المناطق حُرمت من الانماء قائلاً: عندما وصلنا الى الحكم حاولنا ان نعوض قليلا والبلدة حرمت من مشروع السد"، داعيا الى ضرورة المطالبة بإعادة العمل بالسد لانه اساسي لعين دارة ".

باسيل تطرق الى موضوع السلاح، مشددا على ان المقاومة أخطأت واخذت البلد الى مكان كان يجب ألا تأخذنا إليه، وأوضح: "ولكن هناك افرقاء آخرين شاركوا بالحرب اللبنانية واستلموا الحكم، فالجميع أخطأ بحق الدولة والشعب وآن الاوان لتكون نظرتنا شاملة".

بعدها انتقل الى بحمدون واشار لقاء عقد مع اهالي وفعاليات المنطقة الى ان هذه المنطقة تجمع بين بيروت والبقاع والى ان هذه طبيعة الجبل وطبيعة لبنان، مضيفاً: "من هنا نقول انه لا يمكن ان نقسم او نجزئ لبنان".

وأضاف باسيل: النظام اللبناني اصبح فاشلا، ونحن حاسمون بخيارنا وهو اننا نريد لبنان ١٠٤٥٢ كلم مربع.

واكد: نحن كفريق سياسي لدينا دور بطمأنة الناس ولهذا خطابنا مشترك وندعو إلى التواصل والتلاقي وعدم التصادم.

هذا وشارك في الجولة النائب سيزار ابي خليل ونائب رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي ونائب رئيس التيار للشؤون الادارية غسان خوري.