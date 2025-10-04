أمطار ورياح.. بدءًا من الثلاثاء!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الساحل والجبال بينما تبقى دون تعديل في الداخل كما تنشط الرياح ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة على المرتفعات بعد الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس خريفي مسقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى يوم غد الأحد حيث تعود الى الانخفاض مع ارتفاع بنسبة الرطوبة، ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة اعتبارا من بعد ظهر الثلاثاء بمنخفض جوي متوسط الفعالية مركزه شمال غرب تركيا والذي يقترب تدريجيا فيتحول الطقس الى متقلب مع تساقط أمطار متفرقة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت بين 21 و29، في طرابلس بين 20 و28 درجة وفي زحلة بين 13 و27 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان: السبت: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية كما ترتفع نسبة الرطوبة حيث يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات أحيانا مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجبلية اعتبارا من بعد الظهر.

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الساحل والجبال بينما تبقى دون تعديل في الداخل كما تنشط الرياح ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة على المرتفعات بعد الظهر.

الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا.

الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من المساء خاصة على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 20 الى 29 درجة، فوق الجبال من 13 الى 25 درجة، في الداخل من 14 الى 31 درجة.

- الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا، شمالية ليلا، سرعتها بين 15 و35 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب تكون الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.

- حال البحر: مائج إجمالا. حرارة سطح الماء: 28°م.

- الضغط الجوي: 1013 HPA أي ما يعادل: 760 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,35 ساعة غروب الشمس: 18,17