living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمطار ورياح.. بدءًا من الثلاثاء!

4
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الساحل والجبال بينما تبقى دون تعديل في الداخل كما تنشط الرياح ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة على المرتفعات بعد الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس خريفي مسقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى يوم غد الأحد  حيث تعود الى الانخفاض  مع ارتفاع بنسبة الرطوبة،  ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة اعتبارا من بعد ظهر الثلاثاء بمنخفض جوي متوسط الفعالية مركزه شمال غرب تركيا والذي يقترب تدريجيا فيتحول الطقس الى متقلب مع تساقط أمطار متفرقة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت بين 21 و29، في طرابلس بين 20 و28 درجة وفي زحلة بين 13 و27 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان: السبت: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية كما ترتفع نسبة الرطوبة حيث يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات أحيانا مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجبلية اعتبارا من بعد الظهر.

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الساحل والجبال بينما تبقى دون تعديل في الداخل كما تنشط الرياح ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة على المرتفعات بعد الظهر.

الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا.

الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من المساء خاصة على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 20 الى 29 درجة، فوق الجبال من 13 الى 25 درجة، في الداخل من 14 الى 31 درجة.

- الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا، شمالية ليلا، سرعتها بين 15 و35 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب تكون الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.

- حال البحر: مائج إجمالا.            حرارة سطح الماء: 28°م.

- الضغط الجوي: 1013 HPA      أي ما يعادل: 760 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,35    ساعة غروب الشمس: 18,17

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout