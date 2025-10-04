باسيل من دير القمر: أساس وجودنا في الجبل التناغم والتلاقي

A + A -

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في لقاء مع أهالي وفعاليات دير القمر في مطعم "الميدان" الى انه عندما عرض عليه مشروع ترميم السوق تحمس له لأنه رأى كم يمكن ان يكون جاذبا للسياحة في دير القمر.

وقال: "كان لدينا خوف الا نستطيع ان نقوم بالمشروع مع البلدية السابقة، وعندما أتت الانتخابات الاخيرة وجدنا انه يجب ان ندعم الشباب الذين وصلوا، وانا كان لدي طلب وحيد عندما دعمنا اللائحة ان تتم الموافقة على المشروع وهكذا حصل واليوم زيارتي الى البلدة لها طابع انمائي اكثر من كونه سياسياً".

باسيل أشار الى ان هناك ضرورة ليترمم الشارع لانه سيساعد على تعزيز السياحة في البلدة، ولأن دير القمر نقطة جذبٍ للمنطقة برمتها وصولاً إلى الجنوب.

وشكر باسيل البلدية لادراكها أهمية هذا المشروع الذي يجب أن يكون طابعه انمائياً مضيفاً: التحدي الاساسي هو يكون هناك ثقافة عامة وتفهم من أهالي البلدة من اجل المضي بالعمل والتحدي الثاني هو تأمين التمويل.

باسيل شدد على ان "اساس وجودنا بهذا الجبل هو التناغم والتلاقي الجامع مع سيدة التلة يعبر عن قدرة دير القمر على تأمين التناغم وبقدر هذا التنوع يبقى لدينا لبنان.

كذلك كانت كلمة لمنسق دير القمر في "التيار" عبدو زيادة رحب فيها بباسيل، مؤكدا ان وجوده رسالة بأن دير القمر لا تزال وفية للتيار الوطني الحر".