خاص - رهانات "القوات" على مرشحين سنّة في زحلة: ماذا حصل مع عراجي؟

A + A -

تستعدّ القوات اللبنانية للاستحقاق النيابي المقبل، رغم اقتناعها ومعرفتها بأنّ التمديد لمجلس النواب بات أمرًا شبه محسوم. ومع ذلك، تضع في أولوياتها احتمال إجراء الانتخابات في موعدها، وتعمل تبعًا لذلك على إعادة ترتيب تحالفاتها الانتخابية.

وتفيد المعطيات بأنّ القوات اللبنانية تبحث في زحلة عن مرشّح سُنّي على لائحتها، بالتعاون مع الرئيس فؤاد السنيورة، لاختيار شخصية تحظى بقبول داخل الشارع السُنّي.

وتُشير المعلومات إلى أنّ النائب بلال الحشيمي لن يترشّح مجددًا، وأنّ محاولات مسؤولي القوات التواصل مع النائب السابق عاصم عراجي لم تُثمر، إذ رفض الترشّح طالما أنّ تيار المستقبل لم يحسم قراره بالمشاركة في الانتخابات.

وفي السياق نفسه، تُظهر المعطيات أنّ القوات اللبنانية تنوي ترشيح احد المحامين الارثوذكس في البقاع الغربي.