السيد: "لبنان اليوم على قارعة الإنتظار الحامية..."

كتب النائب جميل السيد عبر منصة إكس:

"لبنان على قارعة الإنتظار… حركة حماس وافقت بشكل مشروط على الاتفاق الأميركي الإسرائيلي العربي الإسلامي الذي أعلنه الرئيس ترامب حول غزة…

واضحٌ أنّ ذلك الإتفاق يشبه إلى حدّ كبير اتفاق وقف اطلاق النار المشؤوم مع لبنان لا سيما في عدم تحديد مراحل إنسحاب إسرائيل من القطاع او الوقف الكامل للعمليات فيه، وبالمقابل، من الواضح أنّ هامش المناورة والخيارات المتاحة اصبح ضيّقاً جداً لدى حماس لولا ورقة الأسرى الأخيرة في يدها،

وبالتالي، وفي ظل التخلّي العام من قبل مختلف الدول، وبصرف النظر عن مناصرة الشعوب لفلسطين هنا او هناك، لم يعد هدف إسرائيل محصوراً بحماس ولا بالقطاع، بل بتصفية القضية الفلسطينية من أساسها، وهو أمرٌ يجاهر به نتانياهو دون مواربة…

ماذا عن إنعكاس ذلك على لبنان الدولة وتركيبة السلطة والانتخابات النيابية والجنوب وإعماره وأهله والمقاومة واللاجئين الفلسطينيين و…،؟!

لبنان اليوم على قارعة الإنتظار الحامية الوطيس داخله وخارجه، وذلك كلامٌ آخر له وقته وظروفه في حينه…"