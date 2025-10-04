كان سيُلقيها قبل اغتياله.. كلمة صفي الدين إلى العلن!

A + A -

نشرت صحيفة "الأخبار" مقتطفات من كلمة مكتوبة عثر عليها بين أوراق الأمين العام السابق لحزب الله، السيد هاشم صفي الدين، في موقع اغتياله، والتي كانت مخصصة لتوجيهها إلى الرأي العام بعد انتخابه أمينًا عامًا للحزب.

وجاء في المقتطفات تعزية لعائلات الشهداء والجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان وفلسطين، مع التأكيد على التضامن معهم والدعاء لأجر الصابرين. كما تطرقت الكلمة إلى الحزن العميق لفقدان القائد السيد حسن نصرالله، وامتدحت دوره القيادي ومسيرته المقاومة التي حققت انتصارات بارزة، مشيرة إلى إخلاصه وتضحياته في سبيل القضية.