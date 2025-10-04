living cost indicators
نائب "الحزب": "قرارك بلو واشرب ميتو"!

في مقابلة عبر قناة “المنار”، ضمن برنامج “حديث الساعة” مع الإعلامي عماد مرمل، صعّد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله لهجته في مواجهة الحكومة، على خلفية إدراج مجلس الوزراء بندًا يتعلق بسحب ترخيص “جمعية الرسالات”.

وتُعد الجمعية، الحاصلة على علم وخبر من وزارة الداخلية، الجهة التي نالت إذنًا رسميًا لإقامة نشاط إضاءة صخرة الروشة بصورة الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله، وهي تُعنى بالنشاطات الثقافية والفنية والإعلامية وتُعتبر من الجمعيات الناشطة في بيئة الحزب.

وقال فضل الله بلهجة حادة: “أدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء بند سحب ترخيص جمعية الرسالات… إن شاء الله ما يغلطوا ويأخذوا قرار بسحب الترخيص. أنا أقول لك، يمكن كل احتفالاتنا نعملها باسم جمعية الرسالات. وأنا واحد من النواب بتعهّد للجمعية: كلّما يكون عندي كلام بمجلس النواب بدي أقول أنا أمثل جمعية الرسالات، وقرارك بلو واشرب ميتو، هيك رح أحكي بمجلس النواب”. وأضاف متحدّيًا: “هاي الجمعية جمعية للفنون، مش قضية جمعية… وبالتحدي محدا بياخد منا شي”.

تصريحات فضل الله جاءت كرسالة مباشرة إلى الحكومة، محذرًا من أنّ أي خطوة رسمية باتجاه سحب الترخيص ستقابل بتصعيد سياسي علني داخل البرلمان، ما ينذر بمواجهة مفتوحة بين “حزب الله” والسلطة التنفيذية حول هذه القضية.

