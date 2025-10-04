living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لبنان وخطة ترامب: الانقسام كتهديد للفرص التاريخية!

4
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أنطوان الأسمر-

تطرح الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة مروحة واسعة من التداعيات التي لا تقف عند حدود القطاع، بل تتجاوزها لتلامس لبنان بشكل مباشر. فالخطة، إن بدت للوهلة الأولى مبادرة لإطفاء حريق غزة عبر وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وانسحاب إسرائيلي تدريجي بإشراف دولي، هي في العمق تحمل محاولة لإعادة رسم التوازنات السياسية والأمنية في المشرق العربي برمّته.
لبنان، المنهك اقتصاديًا والممزّق سياسيًا، يجد نفسه في قلب هذا التحول. فبعد سنوات من اشتباك مفتوح مع إسرائيل بالوكالة عبر حزب الله، ومعركة إقليمية عنيفة انتهت بتراجع النفوذ الإيراني في المنطقة، برزت نافذة نادرة يمكن أن تغيّر موقعه في الخريطة الإقليمية. فالمعادلة التي كانت ترتكز على التحالف الوثيق بين إيران وحلفائها في لبنان وسوريا والعراق تعرضت إلى اهتزاز عميق بعد الخسائر الميدانية والعقوبات والضربات العسكرية، وهو ما جعل الحاضنة الاستراتيجية التي اعتمد عليها حزب الله تتآكل تدريجيًا.
من هنا تكتسب خطة ترامب معنى مضاعفًا بالنسبة إلى لبنان. فهي لا تعالج فقط مسألة غزة، بل تفتح الباب أمام مسار تطبيع إقليمي يشمل دولًا محورية كسوريا والعراق والسعودية، مما يعني أن لبنان لن يكون قادرًا على البقاء خارج هذا السياق من دون أن يدفع ثمنًا باهظًا من عزلته الاقتصادية والسياسية. ومع ذلك، يفرض الدخول في هذا المسار معالجة عقدة أساسية: سلاح حزب الله.
هذا السلاح، الذي يُقدَّم محليًا باعتباره عنصر قوة وردع، يتحوّل في اللحظة الراهنة إلى قيد على أي تسوية أو إعادة تموضع استراتيجي. فالمجتمع الدولي، ومعه عواصم عربية مؤثرة، يرى أن لا معنى لأي انفتاح أو دعم للبنان ما لم يجرِ وضع آلية جديّة لحصر السلاح بيد الدولة. غير أن معالجة هذه القضية ليست أمرًا يمكن فرضه بقرار خارجي فحسب، بل يحتاج إلى تفاهم داخلي عميق يُخرج السلاح من كونه أداة صراع إقليمي إلى كونه قضية لبنانية خالصة تتعلق بمستقبل الدولة نفسها.
اقتصاديًا، يضع لبنان رهانات كبرى على أي مسار تطبيع إقليمي. فالبلد الذي يعيش انهيارًا ماليًا غير مسبوق يحتاج إلى إعادة إدماجه في الدورة الاقتصادية العربية والدولية. إذا ما تبلورت تفاهمات إقليمية على قاعدة خطة ترامب، قد تُفتح مجددًا أبواب الاستثمار والمساعدات، خصوصًا أن قطاعات مثل الطاقة والبنى التحتية والاتصالات يمكن أن تستفيد من مشاريع إقليمية عابرة للحدود. وهذا ما يفسّر اهتمام بعض القوى السياسية بقراءة الخطة لا من زاوية الصراع مع إسرائيل فقط، بل من منظور الفرصة الاقتصادية التي قد تنتج عنها.
لكن معضلة لبنان الدائمة تكمن في هشاشة بنيته الداخلية. التجربة أظهرت أن الانقسامات الطائفية والحزبية غالبًا ما تطيح بأي فرصة إصلاحية أو استراتيجية. فكل خطوة نحو تسوية كبرى تتحوّل إلى مادة انقسامية بين من يعتبرها تنازلًا مرفوضًا ومن يراها نافذة نجاة. في هذا الإطار، يكمن التحدي الأكبر ليس في ما تطرحه الخطة الأميركية بحد ذاتها، بل في قدرة اللبنانيين على تحويلها إلى فرصة بدل أن تصبح سببًا لصراع داخلي جديد.
قد يلعب العامل الإقليمي دورًا حاسمًا. فمع تضاؤل النفوذ الإيراني وتغيّر أولويات العواصم الغربية، تجد القوى اللبنانية نفسها مضطرة إلى إعادة التموضع. لم يعد ممكنًا التعويل على استمرار الاصطفاف ذاته، ولا على الحماية التي وفّرها محور المقاومة في السابق. وفي المقابل، يضع التقارب العربي–الإسرائيلي الجاري برعاية أميركية لبنان أمام سؤال وجودي: هل يظل أسير معادلة السلاح والمواجهة المفتوحة، أم ينخرط في عملية إعادة تعريف لموقعه كدولة قادرة على التكيّف مع المتغيرات؟
في أي حال، لا يعني النظر إلى خطة ترامب كفرصة، التغاضي عن تعقيداتها. فهي مشروع سلام مشروط بتنازلات قاسية، بعضها قد يتصل بملف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وبعضها الآخر يرتبط بترتيبات أمنية مع إسرائيل قد يراها جزء كبير من اللبنانيين مساسًا بالسيادة. غير أن البديل عن التعامل مع هذه الخطة هو استمرار العزلة والانهيار، وربما زوال ما تبقّى من مقومات الدولة.
في المحصّلة، قد تكون خطة ترامب بالنسبة إلى لبنان لحظة فارقة شبيهة بلحظات تاريخية مرّ بها في محطات كبرى، من اتفاق الطائف إلى انسحاب الجيش السوري. هي مناسبة لإعادة صوغ العقد الاجتماعي والسياسي على أسس جديدة، شرط أن تتوافر إرادة سياسية صلبة وقيادة تملك الجرأة على اتخاذ قرارات صعبة. فإذا نجح لبنان في اغتنام هذه اللحظة، فقد يستعيد دوره كجسر حضاري واقتصادي بين الشرق والغرب. أما إذا ضيّعها، فلن تكون النتيجة سوى تعميق أزماته وانكفائه أكثر فأكثر عن محيطه العربي والدولي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout