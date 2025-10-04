living cost indicators
واشنطن تستأنف الضغط.. نزع سلاح "الحزب" في البقاع أيضًا!

قالت نداء الوطن: 

اعتبارًا من تشرين الأول الجاري، بدأت الولايات المتحدة تتبنى موقفًا أكثر حزمًا تجاه نزع سلاح "حزب الله" تمثّل بزيادة تمويل الجيش اللبناني وتكثيف الضغوط الدبلوماسية. فقد التزمت إدارة الرئيس ترامب بتقديم 230 مليون دولار كمساعدات للبنان، وربطت هذا الدعم صراحةً بمسؤولية الحكومة اللبنانية في ضبط جميع الأسلحة داخل البلاد بحلول نهاية عام 2025.. وتشير مصادر عسكرية أميركية إلى أن جوهر هذه الاستراتيجية يتمثل في جهد منسق مع القوى الإقليمية من إسرائيل ودول الخليج العربية، التي حذرت الحكومة اللبنانية صراحةً من أن عدم إحراز تقدم ملموس في نزع السلاح قد يعرض الدعم المالي الحيوي للخطر. ويأتي هذا التحوّل في السياسة الأميركية في أعقاب الصراع السياسي المستجد على الساحة اللبنانية والذي أضعف إلى حدّ بعيد صورة الدولة القادرة على بسط سلطتها..

في المقابل، يرى دبلوماسيون أميركيون أن رفض "حزب الله" دعوات نزع سلاحه يعتبر تحديًا، رغم التراجع الهائل في قوته. غير أن البعض يعتبر أن "الحزب" يناور سعيًا لمكتسبات وشراء للوقت الذي بدأ ينفد. من هنا أشارت معلومات إلى أن الإدارة الأميركية أعادت تفعيل سياسة "Maximum Pressure" رغم علمها أن ذلك قد يزيد من التعقيدات السياسية والطائفية في لبنان. فالنهج الأميركي لا يسعى إلى تحقيق توازن في لبنان بقدر ما يسعى إلى تحقيق الأهداف المتمثلة بدعم السيادة اللبنانية وإدارة ديناميكيات القوة.
من هنا تشير مصادر عسكرية أميركية إلى سعي لتعديلات في خطة الجيش لنزع سلاح "حزب الله". فاستراتيجية الجيش المؤلفة من خمس مراحل، قد يُعاد النظر في ترتيب أولوياتها. إذ بعد الانتهاء من المرحلة الأولى في جنوب الليطاني وإحراز تقدم كبير في تفكيك مخابئ ومنشآت الأسلحة، من المتوقع أن يشكل سهل البقاع لا سيما مناطق البقاع الشمالي وجروده الهدف التالي لهذه العملية الأمنية. وتلفت المصادر العسكرية الأميركية إلى أن واشنطن تنتظر تقرير الجيش المفصل للشروع في تهيئة الأرضية اللازمة للتقدّم إلى البقاع ذي الحساسية السياسية والمعقل الذي يضم مستودعات أسلحة وشبكات لوجستية حيوية.
ومع ذلك، تلوح في الأفق تحديات جسيمة. فقد شرح الرئيس جوزاف عون محاذير زيادة الضغط على لبنان خلال لقائه مع وزير الخارجية الأميركي في نيويورك. وشدد على ضرورة توفير ضمانات بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وعدم قيامها باعتداءات مستقبلية. ورغم تفهّم روبيو وفريقه للمطالب اللبنانية، تشير المصادر إلى أن القرار بنزع سلاح "الحزب" لا رجوع فيه، واستمرار "الحزب" كـ "مقاومة" ليس واردًا. وترى الولايات المتحدة أن نزع سلاح "حزب الله" أمرٌ بالغ الأهمية لاستقرار لبنان، وتخفيف التوترات الإسرائيلية اللبنانية، والحد من النفوذ الإيراني. ومع ذلك، فإن الفشل في تحقيق توافق سياسي داخل لبنان يُعرّض هذه الأهداف للخطر، مما قد يسمح لـ"حزب الله" بالبقاء "قوةً مُزعزعة للاستقرار". في المقابل، تشير المصادر العسكرية الأميركية إلى أن أبرز التعقيدات هي إدراك الجيش اللبناني محدودية موارده من حيث الأفراد واللوجستيات والمعدات، لذا فإن خريطة طريق نزع السلاح تستند إلى الدعم الدولي - بما في ذلك الدعم من الولايات المتحدة. من ناحية أخرى، وفي قراءة للتحديات في أعقاب أحداث "الروشة" وما وصفته المصادر الأميركية بـ "الانتكاسة الأخيرة"، اعتبرت المصادر الدبلوماسية أن تفاقم الانقسامات السياسية يشكل فشلًا للرئيس وحكومته.

