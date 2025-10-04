living cost indicators
قاآني يكشف تفاصيل عن اغتيال السيد نصرالله...

4
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

أشار قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى أن العدو الإسرائيلي استخدم موادَّ كيميائية في عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، مؤكّداً أن خطة العدو لنزع سلاح حزب الله تثبت عجزه عن مواجهة المقاومة.

وأوضح قائد «فيلق القدس» في لقاء تلفزيوني، أن إسرائيل استخدمت «في عملية اغتيال السيد نصرالله إلى جانب القنابل الثقيلة موادَّ كيميائية أيضاً»، مشدّداً على أن حزب الله «استطاع أن يُثبت سلطته وثباته أكثر من أي وقت مضى في ظل الضغوط والصعوبات». وأكّد «أن خطة الكيان الصهيوني لنزع سلاح حزب الله تعود إلى عجزه عن تحقيق أهدافه في العمليات العسكرية».

واعتبر قاآني أن «استشهاد بطل جبهة المقاومة، السيد حسن نصرالله، والسيد هاشم صفي الدين، كان عاماً مليئاً بالحزن والأسى على جبهة المقاومة ولكن نظرة أعمق إلى هذه الفترة تُظهر أن هذا العام كان من أهم فترات استعراض حزب الله لقوته».

وأضاف: «لطالما عُرف حزب الله بحضوره في الحروب المفروضة، وبرزت مقاومته للكيان في فترات مختلفة لكنّ العام الماضي شهد بروزاً جديداً لهذه المقاومة، حيث بلغت كثافة النيران في هذه الحرب حداً يُعَدّ الأكثر وحشية في حروب العالم، وما أبقى قوات حزب الله على قيد الحياة هو التخطيط الدقيق والمركّز للعمليات».

وإذ أشار إلى أن «كان الكيان هو من طلب وقف إطلاق النار»، تساءل قاآني: «لو كان الكيان قادراً على فعل شيء ضد حزب الله، فلماذا طلب وقف إطلاق النار؟».

وحول توقيت عملية «طوفان الأقصى»، شدّد قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري، على أن «السيد حسن نصرالله لم يكن يعلم بالتوقيت الدقيق لعملية طوفان الأقصى، ولا نحن ولا حتى القادة الرئيسيون في حركة حماس»، موضحاً أنه «عندما أُعلن بدء طوفان الأقصى في غزة كان إسماعيل هنيّة في طريقه إلى المطار متوجّهاً إلى العراق ولم يبلغه الخبر إلّا وهو في طريق العودة».

الأخبار
