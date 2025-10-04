living cost indicators
نعيم قاسم يطلّ عصر اليوم وهذا ما سيتناوله

يطلّ الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عصر اليوم خلال احتفال تكريميّ يقيمه الحزب بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد الجهادي الشيخ نبيل قاووق والقائد الجهادي السيد سهيل الحسيني.
ويتحدث الشيخ قاسم وفق معلومات “البناء” عن آخر التطورات في لبنان والمنطقة لا سيما الإعلان الأميركي عن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ومخاطر المشروع الإسرائيلي الذي يسعى إليه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والذي يطال كلّ دول المنطقة وليس فقط لبنان وفلسطين، كما سيتطرّق إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية على لبنان واستهداف القرى والبنى التحتية في القرى والمدن الجنوبية وخرق الخطوط الحمر باستهداف المدنيين كان آخرهم مهندسان يعملان في مسح الأضرار في قرى حدودية، ما يؤكد بأنّ العدو الإسرائيلي لن يسمح بإعادة الإعمار ولا بإعادة المواطنين النازحين إلى قراهم على الشريط الحدودي وذلك لإنشاء منطقة عازلة لضرورات الأمن الإسرائيلي، كما سيسأل قاسم عن دور الدولة والحكومة في مواجهة الاحتلال ومنع الاعتداءات وتحرير الأرض، وسيؤكد أنّ أهالي القرى وكلّ الجنوب والمقاومة لن يسكتوا طويلاً عن هذا التمادي الإسرائيلي، وسيسائل الدولة عن وعودها والتزاماتها في خطاب القسم والبيان الوزاريّ لجهة مواجهة العدوان الإسرائيلي وتحرير الأرض المحتلة وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار وتسليح الجيش واستراتيجية الأمن الوطني، كما سيؤكد قاسم في الشأن السياسي الداخلي على دعم موقف الرئيس بري بما يتعلق بقانون الانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية.

البناء
{{article.title}}
