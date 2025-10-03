وزير الداخلية عقد اجتماعا تحضيريا للإنتخابات النيابية واستقبل مسعد ونقيب الصحافة

A + A -

عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه في الوزارة، اجتماعا تحضيريا للإنتخابات النيابية المقبلة، عقب فتح باب التسجيل للبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، في حضور المديرين المعنيين وفريق العمل المختص.

وخلال الاجتماع، تم البحث في التحضيرات اللوجستية والإدارية والحملات الإعلامية والإعلانية.

وفي سياق لقاءاته، استقبل الوزير الحجار النائب شربل مسعد، وتم البحث في عدد من القضايا الإنمائية والخدماتية.

كما التقى النائبين السابقين إميل رحمة وسيزار معلوف، وتم التداول في الأوضاع العامة.

وبحث الوزير الحجار مع نقيب الصحافة عوني الكعكي في دور الإعلام، في مواكبة الاستحقاقات الوطنية.

كما استقبل المخرج المسرحي زياد عيتاني.