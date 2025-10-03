رياض سلامة وصاحب السيارة الفارهة

A + A -

يبقى خروج حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من السجن لغزًا محيرًا للمواطن العادي، وربما صفقة بالنسبة الى الطبقة الحاكمة في لبنان، لكن المفاجأة كانت في نشر فيديو يظهر رجل الأعمال وديع العبسي في سيارته الفارهة في زيارات متكررة لسلامة في سجنه في وقت كانت الزيارات ممنوعة عنه.

وما يثير التساؤلات عن دور العبسي الصديق المقرب من الرئيس ميشال عون، سيره في مسار مناهض لعون ووقوفه ضد من خسروا جنى اعمارهم، وما غيابه عن احتفال الانطلاقة المتجددة لتلفزيون ال otv، الا دليل على بداية انعطافة وتباعد في المواقف.

اذا صح ان العبسي ساهم في خروج رياض سلامة من السجن فسيكون قد ساهم في ضياع اموال المودعين وبينهم كويتيون وعرب، وسيضعه في مواجهة مع الناس ومع نفسه.

التاريخ قد يذكر هذه الوقائع لكنه لن يرحم من ساهم في وجع الناس.