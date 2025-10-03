living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رياض سلامة وصاحب السيارة الفارهة

3
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يبقى خروج حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من السجن لغزًا محيرًا للمواطن العادي، وربما صفقة بالنسبة الى الطبقة الحاكمة في لبنان، لكن المفاجأة كانت في نشر فيديو يظهر رجل الأعمال وديع العبسي في سيارته الفارهة في زيارات متكررة لسلامة في سجنه في وقت كانت الزيارات ممنوعة عنه.
وما يثير التساؤلات عن دور العبسي الصديق المقرب من الرئيس ميشال عون، سيره في مسار مناهض لعون ووقوفه ضد من خسروا جنى اعمارهم، وما غيابه عن احتفال الانطلاقة المتجددة لتلفزيون ال otv، الا دليل على بداية انعطافة وتباعد في المواقف.
اذا صح ان العبسي ساهم في خروج رياض سلامة من السجن فسيكون قد ساهم في ضياع اموال المودعين وبينهم كويتيون وعرب، وسيضعه في مواجهة مع الناس ومع نفسه.
التاريخ قد يذكر هذه الوقائع لكنه لن يرحم من ساهم في وجع الناس.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout