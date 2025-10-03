living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وفد من حركة فتح زار المرابطون‎

3
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون، والأخوة أعضاء الهيئة، وفداً من حركة فتح، ضم أمين سر حركة فتح و فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت خالد عبادي وأعضاء المنطقة وأمناء سر الشعب التنظيمية في مقر المرابطون.

ناقش الطرفان اخر المستجدات السياسية والأمنية في فلسطين خصوصاً في قطاع غزة وحرب الإبادة وما تتعرّض له الضفة الغربية من توغُّل وقضم للأراضي وعمليات قتل المدنيين بدم بارد. 

 

وناقش طرفا اللقاء الأوضاع الإنسانية والاجتماعية للفلسطينيين في مخيمات لبنان وضرورة تأمين الحياة الكريمة لهم حتى حين العودة إلى وطنهم. 

 

وتطرق عبادي لموضوع زيارته الرسمية الى جمهورية مصر العربية، واصفاً ايّاها بالهامة والمميزة، وبالاخص الاجتماعات مع القوى و الاحزاب الناصرية في القاهرة.

 

وثمّن المجتمعون التضامن والحراك الرسمي والشعبي للشعوب الغربية والأُوروبية مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. متوجهين بالتحية الى القيادة الفلسطينية وفي مقدّمها السيد الرئيس محمود عباس لجهودهم الدبلوماسية والسياسية التي أثمرت اعترافاً دولياً واسعاً بفلسطين.

 

من جهته العميد حمدان اعتبر أن حركة فتح هي قائدة المشروع الوطني الفلسطيني، وأن سلاح فتح هو سلاح حق العودة الى فلسطين، مؤكّداً وقوف المرابطون إلى جانب الحق الفلسطيني. مبدياً سعادته وارتياحه للزيارة التي قام بها ممثل حركة فتح في بيروت خالد عبادي الى مصر.

 

واتفق الطرفان على ضرورة التواصل المستمر والتنسيق فيما بينهما. 

 

وفي نهاية اللقاء قلّد وفد حركة فتح العميد حمدان الوشاح الفلسطيني مع صورة جدارية للرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وياسر عرفات.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout