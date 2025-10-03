"ضميري مرتاح".. سلام: درء الفتنة لا يمكن أن يتمّ على حساب تطبيق القانون

A + A -

خلال لقائه زوّاره، شدّد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام على أنّ: "درء الفتنة لا يمكن أن يتمّ على حساب تطبيق القانون، بل العكس هو الصحيح، إذ إنّ درء الفتنة يتطلّب أن يشعر جميع المواطنين بأنّهم سواسية أمام القانون، وأنّ الدولة تحميهم. مشروعنا كان ولا يزال إعادة بناء الدولة. وكما أنّه لا دولة واحدة إلا بجيش واحد، فكذلك لا دولة واحدة إلا بقانون واحد يُطبَّق بالتساوي على الجميع، ولا يكون أحد فوقه وخارجًا عن المساءلة والمحاسبة."

وردًّا على الحملات التي تستهدفه، قال الرئيس سلام: "ضميري مرتاح، وهذه الحملات المغرضة لا يمكن أن تغيّر شيئًا في مسيرتي. فلا يستطيع أحد أن يشكّك في عروبتي ومواقفي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، التي دافعت عنها من على أعلى المحافل الدولية، من دون أن أحمّل لبنان أي ثمن في ذلك."

وكان الرئيس سلام استقبل في السراي الكبير عددًا من الوفود التي زارته للتعبير عن دعمها لقرارات الحكومة، ومن بينها: وفد إعلاميون من أجل الحرية، لقاء الأربعاء البيروتي، وجمعية خريجي المقاصد.