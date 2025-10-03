إقفال مسالخ غير شرعيّة في الناعمة!

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

البلاغ التّالي:

في إطار المكافحة المستمرّة لمختلف أنواع الجرائم من قبل القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، تبيّن لإحدى دوريّات مخفر الدامور في وحدة الدرك الاقليمي، أثناء كشفها على محلّات بيع الدواجن ضمن نطاقها قيام كلّ من:

– م. م. (مواليد عام 1968، لبناني)

بفتح مسلخ دجاج في محلّة الناعمة، داخل قطعة أرض مصوّنة بألواح التوتياء، تعود له، من دون أيّ مستند قانوني يصرّح له بممارسة هذا العمل.

أ. ك. (مواليد عام 1980، لبناني)

باستئجار محلّ في المحلّة ذاتها، وفتحه مسلخ دجاج من دون حيازته أيّ مستند قانوني يصرّح له بمزاولة هذا النشاط.

بعد مراجعة القضاء المختص، تمّ استدعاء المعنيّين، وأُجري المقتضى القانوني بحقّهما، ثم جرى ختم المحلّين بالشّمع الأحمر.