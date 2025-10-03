فريد البستاني للمودعين: يد بيد سوف نستعيد الودائع

A + A -

استقبل رئيس لجنة الإقتصاد النائب فريد البستاني جمعية صرخة المودعين وجمعية المودعين اللبنانيين – الفرنسيين واتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين وتباحث معهم في آخر التطورات المتعلقة بقضية المودعين، والخطة الحكومية المزعومة بعد التسريبات الصادمة المرتبطة بها.

وأكد المجتمعون أن هذه الخطة تعيد إنتاج نهج الحكومات السابقة، وخصوصاً ما يُعرف بـ “خطة المئة ألف دولار”، التي تعتبر وسيلة لاقتطاع الجزء الأكبر من أموال المودعين وسرقتها بشكل ممنهج.

وعبّرت الجمعيات عن رفضها التام لهذه الطروحات، وأكدت دعمها الكامل للخطة البديلة التي قدمها النائب الدكتور فريد البستاني، والتي تنص على إعادة كل أموال المودعين خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات، من دون أي شطب أو اقتطاع.

ودعت الجمعيات جميع النواب الشرفاء الذين يحرصون على حقوق المودعين إلى تبنّي هذه الخطة، كما ناشدت رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الاقتصاد العمل على اعتمادها كإطار جدي لبناء الحلول السليمة وضمان إعادة الحقوق إلى أصحابها.