وزير الثقافة بحث مع البستاني في ترميم معالم تاريخية وإنشاء مكتبة عامة في دير القمر

التقى وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، النائب البروفسور فريد البستاني، يرافقه العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمة.

وتناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد وعددا من الملفات الثقافية والتنموية. وبخاصة وضع الاثار في بلدة دير القمر،كما تطرق اللقاء الى موضوع انشاء مكتبة عامة في البلدة .

وقد أثنى البستاني على جهود الوزير في إعادة تأهيل الجناح الرئاسي في قصر بيت الدين.

وبدوره، عرض الوزير مشروع إعادة تأهيل قصر المير أمين كرمز تاريخي عريق في الشوف .

وفي ختام اللقاء، تطرّق النائب البستاني إلى ضرورة ترميم وتأهيل المدرسة الوطنية التي أسسها المعلم بطرس البستاني في القرن التاسع عشر في زقاق البلاط. وقد أبدى الوزير تفهّماً كبيراً لهذا الطلب، على أن يجرى البستاني اتصالات بعدد من الجهات المانحة لتأمين التمويل اللازم لإنجاز هذا المشروع الثقافي المهم.