بري: الانتخابات في موعدها..

3
OCTOBER
2025
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيسة مجلس إدارة "تلفزيون لبنان" المديرة العامة الدكتورة إليسار نداف مع وفد من مجلس الإدارة، في حضور مفوض الحكومة المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، في زيارة برتوكولية لمناسبة تولي مجلس الادارة مهامه.

وكانت الزيارة مناسبة، قدمت فيها النداف رؤية المجلس الجديد للنهوض بتلفزيون لبنان كمؤسسة وطنية جامعة.

وجدد الرئيس بري، في خلال اللقاء، التأكيد "أن الإنتخابات النيابية حاصلة في موعدها"، مستغربا: كيف أن من كان مع قانون الانتخاب الحالي ودافع عنه في الماضي يحاول الاعتراض عليه اليوم ؟، لافتا الى "ان الوقت المتبقي لا يسمح بأي تعديل:.

وفي الشأن المتصل بالمستجدات الميدانية والقرار الاممي 1701 وإتفاق وقف اطلاق النار، أكد بري "أن لبنان نفذ كل بنود "القرار 1701" كاملة" ، كاشفا "أن الموفد الاميركي السفير توم براك الذي زار عين التينة مرتين إقتنع في زيارته الاولى بأن لبنان على حق، ولبنان قد قام بواجبه، وأن الكرة في ملعب إسرائيل، وهو أي السفير براك سوف ينقل وجهة النظر هذه الى الجانب الإسرائيلي ، على أن يعود بالجواب في الزيارة الثانية، إلا أن توم براك عاد من إسرائيل من دون جواب وخالي الوفاض" .

وأكد الرئيس بري "أن لبنان يستطيع أن يتحدى كل شيء بوحدته ويستطيع الصمود والإستمرارية بوحدة أبنائه"، مستشهدا بطاولة الحوار في العام 2006 التي توحدت كل القيادات السياسية حولها آنذاك".

وجدد الرئيس بري التحية "لأبناء الجنوب وخاصة ابناء القرى الحدودية لصمودهم وصبرهم وثباتهم  في كل الأزمات".
 
نداف
بدورها، الدكتورة اليسار نداف، تحدثت بعد اللقاء وقالت :" زيارتنا اليوم لدولة الرئيس نبيه بري، تأتي في إطار الجولة البروتوكولية التي يقوم فيها مجلس إدارة تلفزيون لبنان للرؤساء الثلاثة.

أضافت :"لقد شكرنا دولة الرئيس على ثقته ودعمه لتلفزيون لبنان ووضعناه في أجواء خطة العمل لمجلس الإدارة والاستراتيجية والرؤية الجديدة للتلفزيون،التي نتطلع كمجلس إدارة لمواكبة التطور الإعلامي والتكنولوجي لتلفزيون لبنان وإعادته إلى الساحة العالمية كما كان".
وأضافت :" طبعا دولة الرئيس قال "بل أفضل مما كان سابقا"، شكرنا دولة الرئيس وتمنينا عليه أيضا دعم الدولة اللبنانية ومجلس النواب لكل الأمور المتعلقة بتلفزيون لبنان ، كما ركزنا على أن تلفزيون لبنان سوف يبقى الشاشة الوطنية الجامعة العابرة للطوائف وللأحزاب وللسياسة".

سفير اوستراليا
ومن زوار بري : سفير أوستراليا في لبنان اندرو بارنز  وعرض معه للاوضاع العامة والمستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية، فالوزير السابق غازي العريضي وبحث معه في المستجدات السياسية.

Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
