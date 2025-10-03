طفلة تبلغ من العمر سنتين تتعرض للضرب والتعنيف داخل حضانة.. هذا ما حصل!

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتاريخ 25-09-2025، تقدّمت إحدى السيّدات بادّعاء لدى فصيلة النهر في وحدة شرطة بيروت، أفادت فيه بتعرّض طفلتها، البالغة من العمر حوالي السنتين والنصف، لسوء معاملة داخل دار حضانة في محلّة الجعيتاوي.

على الفور، ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي أُجريت، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة، تبيّن أنّ بعض العاملات في الحضانة يَقُمن بضرب وتعنيف الأطفال.

تمّ إبلاغ وزارة الصحّة بالواقعة، كما حضر عدد من أهالي الأطفال الذين تعرّضوا للإيذاء إلى مركز الفصيلة، وتقدّموا بادّعاءات ضدّ كلّ من يظهره التحقيق متورّطًا.

كما جرى استدعاء العاملات في دار الحضانة، والاستماع إلى إفاداتهن، وتمّ توقيف كلّ من:

– ك. م. (مواليد عام 1967، لبنانية) – مالكة الحضانة

– ب. ن. (مواليد عام 1990، لبنانية) – معلّمة في الحضانة

– ع. م. (مواليد عام 1974، لبنانية) – مساعدة في الحضانة

أُجري المقتضى القانوني بحقّهن، وأُودعن المرجع المعني، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختصّ.