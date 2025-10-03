living cost indicators
Le Liban fort : Ce qui s'est passé au Parlement est un indice que les élections seront empêchées... La libération de Khoury confirme l'existence de juges libres

3 OCTOBER 2025

3
OCTOBER
2025
Le bloc "Liban fort" a tenu sa réunion périodique sous la présidence du député Gebran Bassil. Il a discuté des développements et publié le communiqué suivant :

1- Ce qui s'est passé au Parlement, à savoir le boycott de la session législative, est un indice de l'intention d'empêcher la tenue des élections législatives sous prétexte de modifier la loi en vigueur. Tout en tenant compte de la décision des ministres de l'Intérieur et des affaires
étrangères de fixer au 2 octobre la date du début de l'enregistrement des libanais ne résidant pas sur le territoire libanais, le bloc affirme que le gouvernement doit prendre toutes les mesures restantes pour appliquer la loi, afin de ne pas être complice du report des élections, et qu'il est également de son devoir et de celui du ministre de l'Intérieur et des Municipalités de publier le décret relatif à toutes les modalités d'application de la loi. Le bloc réaffirme sa position ferme sur la nécessité d'organiser les élections à la date prévue, sans aucun report.
2- Le bloc félicite le directeur général du Casino du Liban, Roland Khoury, pour sa libération, confirmant qu'il avait été arrêté sans aucune justification, les délits qui lui étaient reprochés n'étant pas prouvés. Il l'a lui-même exprimé en déclarant : "J'ai été arrêté sans savoir pourquoi". La décision de le libérer confirme l'existence de juges consciencieux à esprit libre qui statuent en fonction de la vérité et des lois et non en fonction d'objectifs politiques imposés.

