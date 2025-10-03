أمطارٌ وانخفاض بالحرارة.. في هذا اليوم!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل، وانخفاضها على الساحل لتقارب معدلاتها الموسمية ، ترتفع نسبة الرطوبة فيتحول الطقس الى غائم جزئيا ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات مع احتمال تساقط الرذاذ شمال البلاد في الفترة المسائية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس حار يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية حتى يوم غد السبت، حيث تعود الى الانخفاض تدريجيا مع ارتفاع بنسبة الرطوبة، ومن المتوقع ان يتحول الطقس اعتبارا من يوم الاربعاء الى متقلب مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و29، في طرابلس بين 20 و28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

تحذير: من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

صاف مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية بخاصة على الساحل (بحدود 5 درجات)، كما تنشط الرياح جنوبا.

السبت:

قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل، وانخفاضها على الساحل لتقارب معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة فيتحول الطقس الى غائم جزئيا ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات مع احتمال تساقط الرذاذ شمال البلاد في الفترة المسائية.

الأحد:

غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل، تنشط الرياح أحيانا مع احتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات الجنوبية في الفترة المسائية.

الإثنين:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة.

الحرارة على الساحل من 25 الى 29 درجة ، فوق الجبال من 14 الى 25 درجة، في الداخل من 15 الى 30 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

-الانقشاع: جيد

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و65%.

-حال البحر: مائج إجمالا، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,33

-ساعة غروب الشمس: 18,21