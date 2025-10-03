living cost indicators
الديار: لا صحّة لما يتم التداول به عن شنّ حرب إسرائيليّة غير مسبوقة على لبنان

بعض ما جاء في مقال صونيا رزق في الديار:

يتواصل الكلام في معظم وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة عن حرب اسرائيلية مرتقبة على لبنان، وغير مسبوقة تبدأ باجتياح برّي من الاراضي السورية نحو البقاع، على ان تتوسّع لتصل الى العاصمة بيروت بالتزامن مع قصف بالطائرات وعمليات إنزال وغارات متواصلة على قرى الجنوب  والقضاء على الانفاق، كذلك ضربات متتالية لمناطق الضاحية الجنوبية للعاصمة التي ستكون العنوان الاول للحرب على لبنان، وهذا الكلام يتردّد يومياً من خلال بعض السياسيين والمحللين، ما ساهم في عمليات نزوح من عدد كبير من المناطق، وشكّل هاجساً لدى المواطنين من حرب جديدة.

الى ذلك، افيد بأنّ مرجعيات سياسية قد تلقت تحذيرات عن حرب إسرائيلية شرسة جداً ستشن قريباً على لبنان، بسبب تعنّت حزب الله في تسليم السلاح الى الدولة اللبنانية، وتقاعس الدولة عن القيام بما هو مطلوب منها.

 

وفي هذا الاطار، يشير العميد المتقاعد جوني خلف لـ "الديار" الى انّ كل ما يتم التداول به بعيد عن ارض الواقع، اذ يقتصر على تحذيرات عربية وغربية من وجود تباطؤ في عملية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهذا لا يبشّر بالخير لانّ المطلوب من لبنان تنفيذ القرارات الدولية، وقال: "لقد اصبح الاميركي وصيّاً على لبنان، والوصيّ لا يريد توسيع دائرة الجبهات والاعتداءات، وهذا الكلام ورد من مصادر اميركية لفتت الى انّ الرئيس ترامب يريد لملمة جراح غزة، ويرفض شنّ حرب واسعة على لبنان، وهذا يعني ان لا حرب مرتقبة عندنا».

الديار
