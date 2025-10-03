A + A -

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

وزع المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية بياناً مقتضباً، أشار خلاله الى أن رئيس الجمهورية جوزاف عون استقبل النائب رعد وتم التداول في عدد من القضايا والاستحقاقات الوطنية، وجرى التوافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا.



ووفق مصادر إعلامية فإن لقاء عون – رعد جاء في سياق عناوين عدة كالاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وإعادة الإعمار وقانون الانتخاب وإعادة تفعيل المجلس النيابي وعدم تعطيله.

وأشارت الى انّ “توقيت اللقاء جاء في ظلّ ما يتعرّض له الرئيس من حملات بعد مواقفه المؤيدة لمواقف الجيش والقوى الأمنية تجاه ما جرى في الروشة ومنعت ايَّ صدام وحافظت على السلم الاهلي”.



ووفق معلومات على صلة بحزب الله، فإنّ لقاء عون – رعد هام لكونه اللقاء الأول بعد جلستي الخامس والسابع من آب الماضي وجلسة 5 أيلول، حيث إنّ الأجواء إيجابية سادت اللقاء وجرى الاتفاق على استمرار النقاش أكان المباشر أو عبر المستشارين.