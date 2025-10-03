الأنباء الكويتية: التهديدات الإسرائيلية الموجهة إلى لبنان جدية

A + A -

الأنباء الكويتية: قال مصدر سياسي محلي مقرب من مرجع رئاسي كبير لـ «الأنباء»: «التهديدات الإسرائيلية الموجهة إلى لبنان جدية، بحسب ما تؤكد جهات دولية، تحث الحكومة اللبنانية على إحداث تبديل في طريقة مقاربتها لملف حصر السلاح غير الشرعي ونزعه بالكامل من جهتين لبنانية وفلسطينية».

وتابع المصدر: «الضغوط كبيرة، ويقابلها موقف لبناني صلب بالإصرار على الانسحاب العسكري الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وإطلاق الأسرى اللبنانيين الذين تحتجزهم إسرائيل.

وهذا الموقف عبر عنه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في نيويورك. إلا ان وتيرة الضغوط ترتفع، وتتقدم معها التهديدات بجولة جديدة من حرب إسرائيلية موسعة، تتزامن بحسب من ينقل التحذيرات من جهات دولية، مع ما سيحصل في غزة».