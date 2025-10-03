الرئيس جوزاف عون غير مهتمّ بالانتخابات ويُبعد عدداً من المستشارين

A + A -

الأخبار: بعد أقلّ من تسعة أشهر على تولّيه رئاسة الجمهورية، يبدو أنّ الرئيس جوزاف عون، قرّر الاستغناء عن عدد من المستشارين الذين كانت تربطهم علاقة به قبل الانتخابات الرئاسية.

وقد خرج معظم أعضاء الفريق الاقتصادي، بينما تراجع دور ونفوذ بعض المستشارين السياسيين لمصلحة تعزيز دور «المستشار الملك» أندرية رحال، والذي بات صلة الوصل الرئيسية ليس مع السياسيين فقط، بل مع رجال الأعمال والشخصيات الدبلوماسية.

فيما يحافظ المصرفي أنطون صحناوي، على علاقاته القوية في القصر، وحيث لم يخرج أحد من المقرّبين منه من دائرة المستشارين بعد.

ويبدو أنّ الحملة الأميركية على رئيس الجمهورية، قد شهدت مستوى جديداً، ويتوقّع أن يزور لبنان في غضون أيام، وفد من مجموعة العمل الأميركيّة من أجل لبنان برئاسة إد غابريال، برفقة ستّة من أعضاء الكونغرس الأميركي، وسوف يركّزون اجتماعاتهم مع الفريق المعادي للمقاومة، وأنّ النائب فؤاد مخزومي، هو من الأساسيين الذين يتولّون ترتيب برنامج الوفد. على أن تصدر عنهم مواقف تدعو العهد والحكومة إلى تنفيذ برنامج نزع السلاح.

من جهة ثانية، أبلغ الرئيس عون، زوّاره أنه ليس معنيّاً بالانتخابات النيابية المقبلة.

وروى انّ نائباً بارزاً من البقاع، زاره قبل مدّة، وسأله عمّا إذا كان ينوي دعم مرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، وقال له مباشرة: مَن هي الشخصيات المسيحية التي تعتبرها الأقرب إليك من المرشحين.

فردّ عون، بأنه سمع الكثير من هذه المطالب، وأنه يشعر بأنّ مسؤوليّته تفرض عليه عدم الدخول في بازار الانتخابات النيابية، وأنه لا يريد أن يكون طرفاً فيها.

وقال إنه ليس في وارد رعاية أو تشكيل كتلة نيابية خاصة، لأنه لا يفكّر في العمل السياسي بعد انتهاء ولايته.