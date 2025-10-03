living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأخبار: الرئيس جوزاف عون غير مهتمّ بالانتخابات ويُبعد عدداً من المستشارين

3
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار: بعد أقلّ من تسعة أشهر على تولّيه رئاسة الجمهورية، يبدو أنّ الرئيس جوزاف عون، قرّر الاستغناء عن عدد من المستشارين الذين كانت تربطهم علاقة به قبل الانتخابات الرئاسية.

 

وقد خرج معظم أعضاء الفريق الاقتصادي، بينما تراجع دور ونفوذ بعض المستشارين السياسيين لمصلحة تعزيز دور «المستشار الملك» أندرية رحال، والذي بات صلة الوصل الرئيسية ليس مع السياسيين فقط، بل مع رجال الأعمال والشخصيات الدبلوماسية.

 

فيما يحافظ المصرفي أنطون صحناوي، على علاقاته القوية في القصر، وحيث لم يخرج أحد من المقرّبين منه من دائرة المستشارين بعد.

 

ويبدو أنّ الحملة الأميركية على رئيس الجمهورية، قد شهدت مستوى جديداً، ويتوقّع أن يزور لبنان في غضون أيام، وفد من مجموعة العمل الأميركيّة من أجل لبنان برئاسة إد غابريال، برفقة ستّة من أعضاء الكونغرس الأميركي، وسوف يركّزون اجتماعاتهم مع الفريق المعادي للمقاومة، وأنّ النائب فؤاد مخزومي، هو من الأساسيين الذين يتولّون ترتيب برنامج الوفد. على أن تصدر عنهم مواقف تدعو العهد والحكومة إلى تنفيذ برنامج نزع السلاح.

 

من جهة ثانية، أبلغ الرئيس عون، زوّاره أنه ليس معنيّاً بالانتخابات النيابية المقبلة.

 

وروى انّ نائباً بارزاً من البقاع، زاره قبل مدّة، وسأله عمّا إذا كان ينوي دعم مرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، وقال له مباشرة: مَن هي الشخصيات المسيحية التي تعتبرها الأقرب إليك من المرشحين.

 

فردّ عون، بأنه سمع الكثير من هذه المطالب، وأنه يشعر بأنّ مسؤوليّته تفرض عليه عدم الدخول في بازار الانتخابات النيابية، وأنه لا يريد أن يكون طرفاً فيها.

 

وقال إنه ليس في وارد رعاية أو تشكيل كتلة نيابية خاصة، لأنه لا يفكّر في العمل السياسي بعد انتهاء ولايته.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout