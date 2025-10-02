وفود التيار الوطني الحر واصلت دعوات القيادات الروحية إلى ذكرى "١٣ تشرين"

A + A -

استقبل مطران السريان الكاثوليك في بيروت شارل مراد وفدًا من التيار الوطني الحر ضمّ السيد روني جدعون و والمحاميان ريما سليمان و رمزي دسوم من مكتب نائبة الرئيس للشؤون السياسية، وسلّمه دعوة للمشاركة في قداس ذكرى ١٣ تشرين ناقلاً إليه تحيات رئيس التيار الوزير جبران باسيل.

الى ذلك استقبل رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدّور وفداً من التيار، ضمّ عضو المجلس السياسي حيدر عيسى ومنسّق مكتب العمل الوطني داني سابا والمحامي رمزي دسوم ، ووجّه إليه دعوة للمشاركة في قداس ذكرى ١٣ تشرين و نقل إليه تحيات باسيل.

و كانت مناسبة للتشاور في مختلف القضايا المحلية و الإقليمية و سبل مواجهة التحديات.