رعد... استبق العاصفة!

A + A -

بعد اتساع الخلاف بين رئيس الجمهورية وحزب الله على خلفية جلستَي آب، نجحت المساعي المشتركة في إعادة وصل ما انقطع. فقد زار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد قصر بعبدا والتقى الرئيس جوزاف عون، حيث جرى البحث في الاستحقاقات الوطنية والتوافق على معالجة التباينات بما يحفظ المصلحة العليا.

وتكتسب الزيارة أهميتها كونها الأولى بعد جلسات آب، وقبيل مناقشة مجلس الوزراء تقرير الجيش حول خطة حصر السلاح. وأوضحت مصادر قريبة من الحزب للجديد أن اللقاء تطرق إلى ملفات الاعتداءات الإسرائيلية، إعادة الإعمار، قانون الانتخاب وتفعيل عمل المجلس النيابي، لافتةً إلى أن التوقيت جاء أيضاً دعماً للرئيس في مواجهة الحملات التي استهدفته بعد أحداث الروشة.

وفي السياق، زار رعد اليرزة والتقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، حيث ناقشا التطورات الأمنية الأخيرة ودور الجيش في تفادي أي صدام وحماية الاستقرار الداخلي.