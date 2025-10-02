فيديو يوثق جريمة في بيروت!

A + A -

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات سرقة الدّرّاجات الآليّة في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول الهويّة بسرقة درّاجات آليّة من مناطق عدّة في بيروت. وقد تداولت مواقع التّواصل الاجتماعي فيديو يوثّق عمليّة سرقة درّاجة نفّذها من مدخل مبنى سكني في محلّة طريق الجديدة.

على أثر ذلك، باشرت عناصر الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة المشتبه فيه وتوقيفه،

وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويُدعى:

ح. ح. (مواليد عام ۱۹۷۸، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، كما يوجد بحقّه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة دراجة.

بتاريخ 24-9-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في مدينة صور. وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على سرقة درّاجات آليّة وبيعها بهدف شراء المخدّرات لتعاطيها.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.