الرئيس عون استقبل وفد أطباء الاسنان الدوليين المشاركين في المؤتمر الدولي لطب الاسنان في بيروت

رئيس الجمهورية لاعضاء الوفد: وجودكم اليوم هو دليل على ثقة العالم بلبنان

ورسالة امل بأن هذا البلد عاد الى الطريق الصحيح

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفداً من أطباء الاسنان الدوليين، برئاسة نقيب أطباء الاسنان في لبنان البروفسور رونالد يونس، ومشاركة أطباء من عدد من الدول العربية والأجنبية.

وشكر البروفسور يونس باسم الوفد، الرئيس عون على رعايته المؤتمر الدولي لطب الاسنان الذي افتتح اعماله اليوم في بيروت لمناسبة اليوبيل الـ75 لتأسيس نقابة طب الاسنان في لبنان، ووضعه في أجواء البرامج التي سيبحثها المؤتمر الذي يشارك فيه نحو 2000 طبيب اسنان من مختلف انحاء العالم.

واضاف ان المؤتمر اتى بمثابة شهادة لاظهار ان لبنان بدأ بالفعل مسيرة النهوض بعد فترة من الركود بسبب الظروف الصعبة التي مرّ بها، وانه بارقة امل جديدة بفعل وصول الرئيس عون الى سدة الرئاسة، والمسيرة التي بدأتها الدولة اللبنانية لاستعادة حضورها.

وشدد على ان النقابة تمكنت من ابعاد المشاكل السياسية طوال الفترة السابقة عن عملها، وهو ما ساهم في ابقائها في المستوى المطلوب على الصعيد المهني.

الدكتور هامر

ثم تحدث ممثل الجمعية الفرنسية لطب الاسنان الدكتور دونفان هامر، الذي اعرب عن سروره لمجيئه الى لبنان والمشاركة في فعاليات المؤتمر، وهو ما يعكس عمق العلاقة بين لبنان وفرنسا، والاهمية التي يعلقانها على مسائل الصحة خصوصاً وانها مسائل لا تنحصر بمنطقة او قارة معينة، بل تشمل العالم اجمع.

وشكر الدكتور هامر الرئيس عون على اهتمامه بالمؤتمر ورعايته له، متمنياً ان يستمر التعاون القائم بين بيروت وباريس.

الدكتور عبد الرحمن العزري

بعدها، اعتبر امين عام اتحاد أطباء الاسنان العرب الدكتور عبد الرحمن العزري ان هذا المؤتمر يفسح المجال امام الاستفادة من تجارب الأطباء من انحاء العالم، مشيداً بالرعاية التي يوليها لبنان للمواضيع العلمية والطبية. واعرب، باسمه وباسم الأطباء العرب، عن سعادته وفخره في مشاركة لبنان في تعافيه وعودته الى الساحة العالمية.



الرئيس عون

ورحب الرئيس عون بالحضور، شاكراً لهم ثقتهم بلبنان الذي، على رغم كل الازمات، لا يزال صامداً بفضل دعم الدول الشقيقة ومؤازرة دول صديقة كفرنسا. وقال ان لبنان انتقل الى مرحلة جديدة، والطريق لا يزال طويلاً، ولكن ليس هناك من مستحيل طالما هناك ايمان بما يقوم به تجاه بلده ودعم الخارج له، وقد قطعنا مرحلة ونتابع الطريق نحو مراحل أخرى، "وبفضل همتكم وابداعكم، فسنبقى".

ولفت الى أهمية تبادل الخبرات، خصوصاً في العالم العربي الذي يعاني حالياً من وضع حرج، لكنه مستمر في العطاء والإنتاج والتقدم نحو الأفضل، اذ لا خيار امامه فإما مواصلة الطريق، واما البكاء على الاطلال، وكان الخيار الأول هو السائد.

وجدد الرئيس عون الدعوة الى انشاء سوق عربية مشتركة، على غرار السوق الأوروبية المشتركة، الامر الذي من شأنه تسهيل الانتقال بين الدول وتبادل الخبرات والخدمات، مع التفكير في اقتراح انشاء اتحاد عربي في مرحلة لاحقة. واعتبر ان وجود هذا العدد من الأطباء الدوليين في لبنان هو دليل ثقة عالمية بلبنان، وهو رسالة امل الى اللبنانيين والعالم بأن لبنان عاد الى الطريق الصحيح، وعلى كل شخص تحمّل المسؤولية الملقاة على عاتقه.



الوزير السابق غازي العريضي

واستقبل الرئيس عون الوزير السابق غازي العريضي، وعرض معه الأوضاع العامة والتطورات على الساحتين المحلية والإقليمية.