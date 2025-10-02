living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ لا حلول بعد للتصعيد الإنتخابي ورعد في بعبدا: هل تُستعاد تفاهمات جلسة الرئاسة؟

2
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لا صوت يعلو فوق صوت إنتاج السلطة عبر الإنتخابات. وهذه الخلاصة، هي ما تجعل معركة القانون الإنتخابي بالغة الشراسة. وإعادة إنتاج السلطة، ترسم مستقبل البلد وسط تغيرات دراماتيكية، وهنا مكمنُ الخطورة.

وفي جوهر الصراع أيضاً، معالجةُ التفكك بين مكونات السلطة، التي ارتكزت على تفاهمات من هنا، ووعود للخارج من هناك. فمشهد "موقِعة الروشة"، هدّد بجعل منظومة السلطة متشظية، والعام الأول للعهد لم ينصرم بعد...

فبعدَ لقاءِ الرئيس جوزاف عون رئيس الحكومة نواف سلام، كان بحثٌ في رأب الصدع على المستوى الأساسي الذي انتج السلطة في شكلها الحالي بين حزب الله والرئيس عون، بناء على تفاهمات الساعات التي سبقت جلسة الإنتخاب. ففي لقاء لافت بين عون ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، كان تأكيدٌ على "معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا"، من دون أي تفاصيل إضافية.

بالتزامن، لا تزال مطالب السلطة السورية الجديدة من لبنان قيد البحث. وفي هذا الإطار وضع نائب رئيس الحكومة طارق متري الرئيس عون في أجواء اجتماع اللجنة السورية - اللبنانية.
ولفت متري الى "العمل على معالجة المشاكل واولها قضية الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، موضحاً أنه اطلع عون على المسار الذي سلكناه لجهة وضع صيغة قانونية، أو مشروع اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين، تسمح لنا بمعالجة شاملة لهذه القضية.
ورأى متري أنه "بانتظار المعالجة الشاملة، هناك عدد من الموقوفين، بات اطلاقهم ممكنا في القريب، موقوفون غير محكومين وغير متهمين بجرائم، او موقوفون لاسباب سياسية تتعلق بمعارضتهم للنظام السوري السابق".

وفي السياق الأمني أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في خلال تفقد إحدى الوحدات في بيروت أنه "سنكون بالمرصاد لكل مَن يحاول المس بأمننا، ولن يثنينا شيء عن إتمام واجبنا، مهما بلغت الصعوبات وبصرف النظر عن أي افتراءات أو شائعات".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout