هذا ما حصل في منطقة طبرجا!

كشفت صفحة " وينيه الدولة " عن الخبر التالي :



"احتجاجات في طبرجا: نازحون سوريون يتهمون شرطة البلدية ب "الاعتداء ومصادرة الدراجات"!



شهدت منطقة طبرجا، شرق مدينة بيروت، حالة من الغضب والاحتجاج، بعدما أقدم عدد من السوريين على الاعتصام تنديداً بما وصفوه بـ"الاعتداءات المتكررة" التي يتعرضون لها من قبل شرطة بلدية طبرجا. وبحسب مزاعم المحتجّين، فإن عناصر البلدية دأبوا ومنذ فترة على مصادرة دراجاتهم النارية والتعرض لهم بالضرب والاهانات، من دون التأكد مما إذا كانت هذه الدراجات قانونية أو غير قانونية، الأمر الذي أثار موجة استياء واسعة في صفوفهم ومعظمهم يعمل في شركة تؤمن خدمة التوصيل.



التحرّك الاحتجاجي يأتي في ظلّ تصاعد الشكاوى من إجراءات مماثلة في عدد من المناطق اللبنانية، وسط مطالبات بوقف ما يعتبره المحتجّون "تجاوزاً للقوانين" و"استهدافاً تعسفياً" بحسب مزاعمهم ."



يذكر أن لبنان ما زال يستقبل أكثر من مليون ونصف نازح سوري بالرغم من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد وفي ظل الدعوات المتواصلة لإعادة النازحين إلى بلادهم.