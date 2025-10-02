فريد البستاني: لجنة الاقتصاد تحصد نتائج عملها: مداهمات لأصحاب المولدات المخالفة واقتراب صدور قانون حماية المستهلك

A + A -

دوّن رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب البروفيسور فريد البستاني عبر منصة 'x' :

"مفرح أن يثمر عمل لجنة الاقتصاد النيابية في ملاحقة أصحاب المولدات المخالفة والمطالبة بمعاقبتهم، إذ إن مصلحة الاقتصاد والتجارة في وزارة الاقتصاد، وبمؤازرة من القوة الضاربة في أمن الدولة، تقوم بمداهمات تستهدف أصحاب المولدات الذين لم يركّبوا عدادات ولم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية، حيث يتم فتح محاضر عدلية بحق المخالفين وتحويلهم إلى النائب العام المالي.

هدفنا الحفاظ على مصلحة المواطنين وحمايتهم من الاستغلال، وقريباً انشاء الله سيصدر قانون حماية المستهلك الذي نعمل على إقراره."