سدّد مدفوعاتك عبر تطبيق OMT Pay وحوّل نقاطك إلى مبالغ نقدية

مع ميزة الدفع عبر رمز QR في تطبيق OMT Pay، يُمكنك تسديد مدفوعاتك في المتاجر بسهولة عبر أجهزة نقاط البيع (POS machines) المعتمدة وبدون أيّ كلفة إضافية.

كلّ ما عليك فعله:

1. افتح تطبيق OMT Pay واختر "Pay with QR"،

2. امسح رمز QR الصادر عن الـ POS machine.

ومع كلّ عملية دفع تجمع نقاطًا ضمن Loyalty Program ويُمكنك استبدالها بمبالغ نقدية تُضاف إلى محفظة OMT Pay الخاصّة بك.

تُشكّل ميزة الدفع هذه إضافة نوعيّة إلى مجموعة حلول الدفع التي يقدّمها تطبيق OMT Pay. كما نذكّر أنّه يُمكنك الآن تعبئة محفظة OMT Pay، والتحويل من محفظة OMT Pay إلى محفظة OMT Pay أخرى، وسحب الأموال من محفظتك من دون أيّ رسوم.