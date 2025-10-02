كواليس - نائب يعِد بتمرير قانون: المهم وزير المال

A + A -

يشكو الموظفون المتعاقدون في وزارة الإعلام من تأجيل إقرار قانون ضمهم الى نظام التقاعد والذي يستفيد منه المئات، وذلك بعد رفض الحكومة ومجلس النواب تثبيتهم في ملاك الوزارة لأن ذلك سيدفع قطاعات وظيفية أخرى للمطالبة بالمثل. لكن وبعد معاناة طويلة أدرج مجلس النواب إقتراح قانون إلحاقهم بنظام التقاعد على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة في البند 12، وفور الوصول الى البند 10 جرى تطيير النصاب بسبب الخلاف حول قانون الإنتخاب. ووعد نائب الموظفون أنه سيصّوت وأكثر من زميلٍ له لصالح هذا القانون وإقراره وتمريره في الهيئة العامة بشرط أن لا يقِف وزير المالية أو رئيس الحكومة ضده.