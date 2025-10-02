تحضروا - المنخفض الجوي الأول في طريقه الينا!

A + A -

يستمر الطقس متقلبًا اليوم مع احتمال خفيف لامطار محلية خصوصًا في الشمال يترافق مع استقرار الحرارة.

ويعود الاستقرار التام يوم غد الجمعة مع عودة الارتفاع بدرجات الحرارة بسبب كتل دافئة ستعبر سريعاً فوق لبنان.

ويتحول معها الطقس الى حار غدا وبعد غد مع احتمال منخفض جوي ممطر بين منتصف واواخر الاسبوع المقبل.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

-الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين 21 و29 درجة ساحلًا وبين 10 و28 درجة بقاعاً وبين 14 و22 على الـ 1000متر.

-الجو : غائم جزئيًا

- الرطوبة السطحية ساحلاً : 60 و95٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين 10 و50 كم/س تنشط شمالًا

- الضغط الجوي السطحي : 1013 hpa

- الانقشاع : جيد يسوء محليا جبلاً

- حال البحر : متوسط الموج 80 سم وحرارة سطح المياه 28

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: مستقر حار وقليل السحب والحرارة تتراوح بين 21 و32 درجة ساحلًا وبين 12 و34 درجة بقاعاً وبين 16 و28 درجة على الـ1000 متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 10 و40 كم/س.

السبت: مستقر حار قليلاً وقليل السحب والحرارة تنخفض وتتراوح بين 24 و31 درجة ساحلًا وبين 12 و32 درجة بقاعاً وبين 18 و 26 درجة على الـ1000 متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 10 و40 كم/س.