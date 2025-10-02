غليان شعبي في وادي النصارى.. ماذا حصل ليل أمس؟

A + A -

يثير استمرار الهجمات والجرائم على بعض القرى في سوريا موجة غضب على السلطات الجديدة.

فقد أشعل مقتل شابين مسيحيين برصاص مسلحين ملثمين أمام مكتب المختار في قرية عناز بريف حمص الغربي في وادي النصارى، الوضع.

وقد هاجم الأهالي حاجزاً للأمن العام وقطعوا الطرق مشيرين إلى أنهم يتعرضون للموت.



وأفاد شهود عيان للمرصد السوري بأن أربعة مسلحين ملثمين على متن دراجتين ناريتين، أطلقوا نحو 30 رصاصة بشكل مباشر على مجموعة من الأشخاص كانوا جالسين قرب المكتب، ما أسفر عن مقتل الشابين على الفور، قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار عبر طريق الدباغة المؤدي إلى قرية الحصن.



وقال أحد الناجين في الهجوم:

“ترجّل أحد المسلحين الملثمين وقال لنا بصوت مرتفع: لا تتحركوا. عندها بدأ الشاب المستهدف يصرخ (لا.. لا)، فأطلق الملثم النار مباشرة.

حاولت أن أقفز بعيدًا لكنني سقطت وأصبت بكسور في يدي وقدمي. وبعد أن تأكد القاتل من مقتل الشابين، أفرغ رصاصاته في جسد أحدهما