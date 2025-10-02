أسرار الصحف ليوم الخميس 2 أيلول 2025

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يؤكد مصدر دبلوماسي أوروبي أن ما حدث مع أسطول الصمود من جانب كيان الاحتلال يعبر عن قراءة سياسية مبنية على الغطرسة دون حساب العواقب لأن هذا الاعتداء غير القانوني في المياه الدولية وخطف شخصيات برلمانية وحقوقية وأطباء وناشطين من أوروبا منهم 49 من إيطاليا و49 من إسبانيا و33 من فرنسا و26 من اليونان و19 من ألمانيا و16 من ايرلندا هو بنظر الشارع الأوروبي إهانة لأوروبا حكومات وبرلمانات ومؤسسات نقابية وشعوباً، وأن هذا الإذلال لأوروبا له حساب منفصل عن حساب الموقف الشعبي من حرب الإبادة بحق الفلسطينيين وأن ردة الفعل التي بدأت في بعض المدن الأوروبية سوف تتحوّل إلى سيل جارف في الشارع يضع الحكومات في وضع صعب، وقد تنتج عنه حملات مقاطعة حكومية وشعبية بعضها لن يتوقف دون إقفال السفارات الإسرائيلية واقتحامها فيما تخشى السلطات الأمنية من خطف دبلوماسيين إسرائيليين من هذه السفارات لمبادلتهم بالمختطفين الأوروبيين من سفن الأسطول، ولذلك بدأت الليلة حراسات أوروبية مشددة على السفارات الإسرائيلية.

كواليس

قال مصدر فلسطيني إن مشاورات الفصائل الفلسطينية وصلت إلى توافق على توصيف خطة ترامب لوقف الحرب في غزة بصفتها دعوة للاستسلام والخيانة بالتخلي عن الأهداف الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، ولذلك فإن الموقف هو رفض المشروع لكن ذلك لن يتم بصورة تمنح “إسرائيل” فرصة فك العزلة عنها، ولذلك سوف تفاوض القوى المعنية بالمفاوضات بلغة قانونية لإدخال تعديلات تتم صياغتها بطريقة مدروسة تتيح الحصول على دعم الجانب العربي والتركي لها، خصوصاً أن العرب والأتراك يحتاجون إلى الموقف الفلسطيني للقول إنهم كشريك لاميركا يملكون حقاً مثلها بالتفاوض مع الجانب الثاني ونقل تعديلاته لطلب اجتماع عربي تركي أميركي يناقش ما يوصف بنسخة نتنياهو التي تلاها ترامب ونسخة حماس التي سوف يحملها العرب والأتراك. وقال المصدر إن الموقف الفلسطيني وصل إلى حد الاستعداد لوضع قرار الإفراج عن الأسرى في غزة عند العرب والأتراك ولو دون مقابل، لكن إلقاء السلاح دونه دماء المقاومين ومَن يريد نزعه فليقم بذلك بالقوة أما من يريده في نص الاتفاق، فإنه بالمقابل وبالتزامن يجب قيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وفق نص المبادرة العربية للسلام.

اللواء: أسرار

لغز

تحوم مسيّرات كاتمة للصوت، وعلى علوّ منخفض في أوقات مختلفة من الليل والنهار، فوق أحياء معيَّنة في الضاحية الجنوبية..

غمز

تُسجِّل أسعار السلع الغذائية الأساسية ارتفاعاً متوازياً يحتاج لوقت للتدقيق في نسبته التي تتجاوز الـ30٪ عن التسعيرة الشهر الماضي..

همس

نُقل عن شخصية على اتصال مع جهات عربية أن الخطة التي عرضها ترامب على قادة دول عربية وإسلامية كانت متوازنة لجهة النقاط الـ22 التي تضمَّنتها!