عناوين الصحف ليوم الخميس 2 أيلول 2025

2
OCTOBER
2025
النهار: تنسيق فرنسي سعودي حيال مؤتمر الجيش... خطوة قضائية في ملاحقة ملف الروشة

 

 

 


الأخبار: ماذا طلب ابن فرحان وماذا ردّ بري على موقف "القوات"؟
بحث جدي في نمديد ولاية المجلس
الفصائل تدرس خياراتها... لا لتجريم المقاومة

 

 

 

اللواء: بيروت تدعم توجُّهات رئيس الحكومة.. وسلام يؤكِّد على حصرية السلاح وإجراء الإنتخابات
الجيش يسلِّم الحكومة تقريره وملاحقة قضائية للمتورِّطين في الروشة.. ووفد قضائي سوري في لبنان

 

 

 

 

الجمهورية: الانتخابات بين التعديل والتعطيل
إشعال متعمّد لورقة الاستحقاق

 

 

 


البناء: الكيان يقرصن 6 سفن من أسطول الصمود ويختطف 70 ناشطاً ويستعيد العزلة | أوروبا تنتفض إسناداً لأبطال الحرية من قادتها الشعبيين وتصرخ بوجه حكوماتها | بيروت تشارك في التضامن بحضور ممثل دار الفتوى… وشموع في دار الندوة

 

 

 


l'orient le jour: Face à Nawaf Salam, le Hezbollah joue la carte Hariri

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تعترض «أسطول الصمود» قبل بلوغه غزة
تركيا نددت بـ«عمل إرهابي» بالهجوم على السفن

 

 


الأنباء الكويتية: عون أبلغ وزير الداخلية ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها
مرجع سياسي لـ «الأنباء»: التطورات الإقليمية زلزال سيؤثر على لبنان والمنطقة

