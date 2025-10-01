هكذا وصف علاقته مع الرئيس عون.. سلام: "قضية الروشة" لم تنتهِ

A + A -

أكدّ رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام لـ”النهار” أن العلاقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة محكوم عليها بالتوافق من أجل النجاح في الإصلاح وبسط السيادة، مشدداً على ضرورة حصر السلاح في البلد و”هذا ما نص عليه خطاب القسم والبيان الوزاري”.

وعرض رئيس الجمهورية جوزاف عون، مع سلام أمس الثلثاء في قصر بعبدا، الأوضاع العامة في البلاد، ونتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما تطرق البحث إلى الوضع الداخلي وسبل معالجة ما حصل في الروشة.

متغيّرات كبيرة في المنطقة

وأوضح سلام لـ”النهار” أن “هناك متغيرات كبيرة في المنطقة، منها سقوط النظام السوري، وتراجع الهيمنة الإيرانية، والهجمات الإسرائيلية على اليمن، بالإضافة لما يحصل في غزة، لذلك فنحن في منطقة جديدة اليوم، وهناك مخافة مما يحصل في المنطقة، وهذا سيؤثر على لبنان حكماً”، داعياً إلى الاستفادة من هذه التغيّرات والتأقلم مع هذا الواقع.

صخرة الروشة

وأكد، خلال استقباله وفداً من أهالي بيروت ضمّ حقوقيين وإعلاميين وأكاديميين، أن قضية صخرة الروشة لم تنته، خصوصاً أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار سطّر بلاغَي بحثٍ وتحرٍّ بحق شخصين تم استدعاؤهما إلى التحقيق لكنهما تمنعا عن المثول.

وأوضح أن “جهة معينة طلبت ترخيصاً للقيام بمسيرة وهذه الجهة خالفت الترخيص، وتالياً فهي سقطت في تعهداتها ومصداقيتها، ومن لا يحترم القانون سوف ينال جزاءه”.

وشرح سلام عن خلفيات صدور تعميم شدد فيه على وجوب الالتزام بالقوانين الناظمة لاستخدام الأملاك العامة والمعالم الوطنية، لا سيما إضاءة صخرة الروشة بصورة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله ، وأكد أن “هذا التعميم جاء لدرء الفتنة وحماية السلم الأهلي في وسط شحن يسود البلد”.