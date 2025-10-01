living cost indicators
شو الوضع؟ الكلام الرسمي عن إجراء الإنتخابات يناقضه تعطيل جلسات المجلس...

في العلن وكلام رؤساء السلطات الدستورية، وعلى لسان الوزراء المعنيين، تأكيد لإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها. أما في أفعال الواقع في مجلس النواب، ف"تطيير" الجلسات والصخب في الجدال بين القوى المشاركة في الحكومة، يؤشران إلى العكس، وإلى ما اعتادت عليه المنظومة من تمديد وتأجيل. ومن جهة العواصم المعنية بها القوى المنتظرة دائماً إيحاءات الخارج لا بل إملاءاته، فلم تصدر عنها بعد أي إشارات، وتعتصم بصمتٍ عميق.

 

وقد تلقى إجراء الإنتخابات تأكيداً رسمياً جديداً من وزير الداخلية أحمد الحجار الذي زار قصر بعبدا، وأطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على "التحضيرات الجارية في مختلف وحدات وزارة الداخلية والبلديات لاجراء الانتخابات". وشدد الرئيس عون من جهته على "ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في شهر أيار المقبل، وإنجاز كل الترتيبات المتصلة بها ضمن المهل القانونية".

والتشديد على إجراء الإنتخابات، ورد أيضاً في كلمة لرئيس الحكومة نواف سلام ألقتها وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد في ندوة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. فقد أكد ورد في الكلمة تأكيد إجراء الإنتخابات "من دون أي تأجيل أو تعطيل مع ضمان حق جميع اللبنانيين، المقيمين وغير المقيمين، في الاقتراع العادل والشفاف ضمن دوائرهم".

 

وفي المواقف السياسية، لفت ما تضمنه البيان الشهري لمجلس المطارنة الموارنة من دعم مبطن لرئيس الحكومة نواف سلام. فقد أسف المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي "لما جرى في الأيام الأخيرة من مخالفةٍ لأوامر الدولة وقوانينها"، وآملوا "أن تكون المناسبات الساسيّة سعيًا لجمع الكلمة وترميم الوحدة الوطنية"، كما تمنوا "على الفرقاء العودة إلى تحكيم العقل وتغليب الحسّ الوطني والمصلحة الوطنية العليا والتعالي على الجراح والاحترام المتبادل".

