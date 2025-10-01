سلام عرض مع جابر والبساط مشروع قانون الفجوة المالية

A + A -

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، عصر اليوم، في السرايا الحكومية، اجتماعا مع وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط، خصص لاستكمال البحث في مشروع قانون الفجوة المالية.

وفد من أهالي بيروت

وكان سلام استقبل وفدا من أهالي بيروت برئاسة المحامي ميشال فلاح، ضم حقوقيين وإعلاميين وأكاديميين، في حضور نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري.

وأكد الوفد أن "زيارته تأتي في إطار دعم الحكومة والرئيس سلام والتشديد على التمسك بثوابت الدولة وتطبيق اتفاق الطائف"، معتبرا أن "خطوات الرئيس سلام تعكس إصرارا واضحا على بناء الدولة وترسيخ دعائمها".

بينز

واستقبل سلام، الخبير المعين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة موريس تيدبال بينز، في إطار جولته في لبنان.

اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة

كما التقى رئيس الحكومة رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل والوفد المرافق. وخلال اللقاء، تم البحث في موضوع أقساط المدارس الخاصة وواقع القطاع التربوي والتحديات التي تواجهه.