12 B.I.S SARL
وفد من "التيار" سلّم أبي المنى والخطيب دعوات للمشاركة في ذكرى 13 تشرين: تأكيد لسياسة اليد الممدودة

1
OCTOBER
2025
زار وفد من "التيار الوطني الحر" موفدا من قبل رئيسه النائب جبران باسيل ضم النائبين سيزار ابي خليل وجورج عطالله والمسؤولين في مكتب نائب الرئيس للشؤون السياسية، الاستاذ غابي جبرايل، المحامية ريما سليمان، المحامي رمزي دسوم والأستاذ روني جدعون، ، ونقل تحيات باسيل لسماحته، وتأكيده على العلاقة المستمرة مع الطائفة الدرزية وخاصة بالنسبة لمنطقة الجبل، ووجه له دعوة للمشاركة في إحياء ذكرى ذكرى 13 تشرين الاول 1990.

وبعد اللقاء صرّح النائب ابي خليل باسم الوفد قائلا: "تشرفنا بزيارة سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز بداية لدعوته من قبل رئيس التيار الوطني الحر الاستاذ جبران باسيل الى ذكرى شهداء 13 تشرين. وكان اللقاء فرصة تطرقنا خلاله الى مواضيع عدة على الساحة اللبنانية الراهنة والرؤيوية فيما يتعلق بموضوع الشراكة الروحية والوطنية بين مختلف الطوائف والفئات اللبنانية، وسنبقى دائما على تواصل وتنسيق مع دار الطائفة حول كافة المواضيع التي تطرقنا اليها اليوم"..

إلى ذلك، استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس طريق المطار، وفداً من التيار الوطني الحر ضم دسوم، سليمان، جدعون، وجه اليه الدعوة للمشاركة في قداس عن راحة شهداء 13 تشرين.
وأدلى المحامي دسوم إثر اللقاء بالتصريح التالي: تشرفنا اليوم بزيارة هذه الدار الكريمة ونقلنا لسماحة نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب تحيات رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل.
وأكد دسوم: ونحن بهذه الظروف الاستثنائية التي يمر فيها البلد لا بدّ من الحوار ولا بدّ من التلاقي ولا بدّ من سياسة اليد الممدودة مع كافة الافرقاء اللبنانيين لأن الخطر الوجودي الذي يهدد وطننا العزيز لبنان لا نستطيع مواجهته إلا بالحوار و بالوحدة الوطنية وإلا أن نتكلم مع كافة الأطراف، من هذا المنطلق كانت زيارتنا اليوم للمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى.

